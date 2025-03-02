شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تستحدث تجديد رخص القيادة بوحدات مرورية إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 مارس 2025 02:05 ص

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين ، وزيادة إنتشارها بكافة أنحاء الجمهورية وإستمراراً لإطلاق الخدمات الإلكترونية وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين تم إستحداث خدمة تجديد رخص القيادة للراغبين فى الحصول على تلك الخدمة بوحدات المرور الإلكترونية المُميزة بالمواقع التالية:-

* مولات (ستى ستارز – داندى – أفينيو "الرحاب" – إيست هب "مدينتى" – سيتى سنتر الغردقة – سان إستيفانو "إسكندرية").

* مناطق (15 مايو – القطامية – سوق السيارات الجديد – كمبوند ميفيدا – مسجد الشرطة القاهرة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة – موقف المحور المركزى بمدينة 6 أكتوبر – مركز الفحص الفنى ببورسعيد – نادى إسبورتنج إسكندرية – نادى طنطا – جامعة أسيوط).. وذلك إعتباراً من يوم الأحد الموافق 2/3/2025.



▪ وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



