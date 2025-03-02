شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فتح باب التقديم على فرص عمل فى دولة خليجية براتب 49 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة العمل، اليوم الأحد، فتح باب تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على فرص عمل في مجال التدريس، للعمل بإحدى الدول الخليجية، برواتب تعادل 49 ألف جنيه مصرى كل شهر، وذلك بداية من اليوم الأحد 2 مارس وحتى 5 مارس 2025.

وتستقبل الوزارة، رسائل المتقدمين علما بأن التخصصات المطلوبة، هى:

- اللغة العربية.

- الإنجليزية.

- الرياضيات.

- العلوم الادارية.

- التربية الإسلامية.

- التاريخ.

- الكيمياء.

- الفيزياء.

- الأحياء.

- الحاسوب.

- الاجتماعيات.

- الجيولوجيا.

وأشارت إلى أنه يشترط أن سن المتقدمين لابد أن يتراوح ما بين 28 إلى 45 سنة، والمؤهل العلمي، بكالوريوس ،أو ما يعادله ،مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ويتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي : [email protected] .

- مميزات تلك الوظائف:

- تعاقد أعلى.

- ضمان صحى.

- فترة اختبار ثلاثة أشهر.

- الإجازات وفقا لقانون العمل.

- مدة العقد محددة "سنة" قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.