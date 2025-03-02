شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال الشخصية للمسيحيين.. اعرف العمر المناسب للخطوبة والزواج فى الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

في الكنيسة، يعتبر الزواج مؤسسة مقدسة وشراكة حياتية بين رجل وامرأة، يرتبطان بها حقوق وواجبات متبادلة. ولهذا السبب، يحدد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين سنًا مناسبًا للخطوبة والزواج، بهدف ضمان استقرار العلاقة الزوجية وتحقيق السعادة للزوجين.

وعن السن المناسب للخطوبة والزواج فى الكنيسة أوضح الأنبا بولا خلال تصريحات إعلامية: "وفقًا للقانون الجديد، القاصر هو من يقل عمره عن 21 عامًا، وليس 18 عامًا.

وأضاف: اشترطنا أن تكون الخطوبة لعروس يتجاوز عمرها 18 عامًا، نظرًا لأن بعض الخطوبات قد تتم في سن صغيرة وتأخذ فترة طويلة قبل إتمام الزواج. لذلك وضعنا ضوابط لهذا الأمر."