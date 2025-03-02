شكرا لقرائتكم خبر عن "تعزيز الهوية ودورها فى صناعة الحضارة".. موضوع خطبة الجمعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدلت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 7 مارس 2025م الموافق 7 رمضان 1446هـ بعنوان: " تعزيز الهوية ودورها فى صناعة الحضارة"، وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو: التوعية بضرورة تعزيز الهوية المصرية ودورها فى صناعة الحضارة .

وكانت قد أصدرت وزارة الأوقاف العدد الخامس من مجلة «وقاية»، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم بناء الإنسان، تحت قيادة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف. تأتي هذه الخطوة في سياق رؤية الوزارة المنسجمة مع توجهات الدولة المصرية نحو تنمية الإنسان فكريًّا وسلوكيًّا، ليكون أكثر وعيًا وإنتاجية، واسع الأفق، منتميًا لوطنه، ومسهمًا في تحقيق الخير للإنسانية.

في افتتاحية العدد، أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف أن شهر رمضان فرصة عظيمة لتعزيز القيم الإيمانية، وتوجيه السلوك نحو ترشيد الاستهلاك؛ تحقيقًا لمقاصد الصيام التي تشمل الجوانب الروحية، والتربوية، والأخلاقية، والاجتماعية، والاقتصادية. كما شدد على ضرورة أن يكون رمضان شهر عبادة، وتقوى، وعطاء للفقراء والمحتاجين، بعيدًا عن مظاهر الإسراف والتبذير.