شكرا لقرائتكم خبر عن تعمل حتى الفجر.. مواعيد أتوبيسات النقل العام فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

تغيرت مواعيد خطوط أتوبيسات النقل العام بشكل كامل فى نطاق القاهرة الكبرى، مع تقسيم عدد الأتوبيسات على عدة مواعيد لتغطى أغلب ساعات اليوم حتى الفجر، وذلك لخدمة الركاب بشكل تام طوال شهر رمضان الكريم.

تقسيم خروج السيارات إلى الخدمة بداية من الساعة 5.30 صباحاً ويستكمل التشغيل حتى الساعة 7.00 صباحاً.

خروج 50% من سيارات الأسطول فى المواعيد المعتادة (5.30 صباحا).

خروج باقى الأسطول 50% تدريجيًا حتى الساعة 8 صباحا.

مد ساعات العمل لعدة خطوط لخدمة الأماكن الدينية مثل (السيدة زينب – السيدة عائشة – الإمام الشافعى – الإمام الليثى– الأزهر الشريف - مسجد سيدنا الحسين – جامع عمرو..) حتى منتصف الليل.

تشغيل خدمة ليلية طوال شهر رمضان المعظم لتغطية المناطق ذات الطابع الدينى والتجارى.

خدمات الأماكن الدينية من الساعة 9 م حتى الساعة 5 ص .

مد عمل عدة خطوط للنقل الجماعى للربط بين مختلف مناطق وأحياء القاهرة والأماكن الدينية.

