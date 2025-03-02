شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشترط التلفظ بالنية فى كل يوم من أيام رمضان؟.. الأزهر للفتوى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه لا يشترط التلفظ بـ النية في الصيام ما دام الإنسان قد نوى الصيامَ بقلبه؛ وإنما يُشترط تبييت النية قبل الفجر؛ لقول النبي ﷺ: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» [أخرجه النسائي]، لكنَّه ينبغي أن يعلم أن لكل يوم نيةً مخصوصةً -كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء-، وذهب المالكية إلى أن المسلم لو نوى أول الشهر صيام الشهر كله صحَّ صومه.

وفي وقت سابق كان قد أعلن مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية عن باقة متنوعة من البرامج الرمضانية الفقهية، والدعوية، والمشاركات الإعلامية والميدانية، تشتمل على ما يلي:

أولًا: استقبال أسئلة واستفسارات الجمهور على هاتف رقم: 19906 بسعر المكالمة العادية في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وعبر رسائل فيس بوك الخاصة: https://www.facebook.com/fatwacenter

ومن خلال تطبيق المركز لتلقي الفتاوي:

http://www.azhar.eg/fatwacenter

إضافة إلى الرد على الأسئلة الهاتفية الواردة على الخط الساخن لبيت الزكاة والصدقات المصري.



