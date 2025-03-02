شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات مهمة عن تشغيل الوحدات الصحية فى رمضان ومواعيد عملها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مواعيد عمل الوحدات الصحية طوال شهر رمضان وقالت : تعمل الوحدات الصحية من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا ماعدا يوم الجمعة .

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن، استحداث دورًا جديدًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، لتحسين برامج الرعاية الصحية لتعزيز صحة الأم والطفل، بما يضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية.

وأوضحت أن استحداث دور "مساعدي مديري منشآت الرعاية الأساسية لصحة الأم والطفل"، سيساهم في تطوير الأداء الإداري والفني داخل منشأت الرعاية الأولية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمة الصحية.

وقالت إن هذا الدور يعكس استراتيجية الوزارة لتطوير النظام الصحي وتعزيز الخدمات المقدمة للأمهات والأطفال، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصحية من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تتماشى مع أحدث المعايير العالمية.