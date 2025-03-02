شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد القطار الكهربائى LRT خلال رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

بدأت وزارة النقل، مع بداية شهر رمضان الكريم، تعديل مواعيد قطار العاصمة " القطار الخفيف LRT ، والذى يربط القاهرة بمدن شرق القاهرة والعاصمة الإدارية، لتناسب جمهور الركاب طوال الشهر الكريم.

مواعيد القطار الكهربائى LRT فى شهر رمضان 2025

ومع أول أيام شهر رمضان المبارك 2025، يبدأ قيام القطار الكهربائى الخفيف أول رحلة من عدلى منصور اتجاه الفنون والثقافة الساعة 6 صباحا

قيام أول قطار من عدلى منصور اتجاه العبور الجديدة ( المعرفة ) الساعة 6:15 صباحا

يقوم أول قطار من الفنون والثقافة اتجاه عدلى منصور الساعة 6:05 صباحا.

يقوم أول قطار من العبور الجديدة ( المعرفة ) اتجاه عدلى منصور الساعة 6:57 صباحا

يقوم أول قطار من محطة بدر اتجاه عدلى منصور الساعة اتجاه عدلى منصور الساعة 5:56 صباحا

يقوم قطار مباشر من عدلى منصور إلى الفنون والثقافة الساعة 7:30 والساعة 8 صباحا.

يقوم آخر قطار من عدلى منصور اتجاه الفنون والثقافة الساعة 11:05 مساء

قيام آخر قطار من عدلى منصور اتجاه بدر الساعة 11:30 مساء

قيام آخر قطار من الفنون والثقافة اتجاه عدلى منصور الساعة 11:05 مساء

وقيام آخر قطار من الفنون والثقافة اتجاه بدر الساعة 11:37 مساء

آخر قطار من محطة العبور الجديدة ( المعرفة ) اتجاه عدلى منصور الساعة 11:03 مساء

يقوم آخر قطار من محطة بدر اتجاه عدلى منصور الساعة 11:26 مساء.