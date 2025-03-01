شكرا لقرائتكم خبر عن 19 يومًا ونودع فصل الشتاء رسميًا ويبدأ فصل الربيع والان مع تفاصيل الخبر

19 يوما تفصلنا على نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، وذلك بعد أن بدأ فصل الشتاء السبت 21 ديسمبر 2024، ويستمر 88 يوما و23 ساعة، إلى أن يحدث الاعتدال الربيعى معلنا بداية فصل الربيع رسميا يوم الخميس 20 مارس 2025 ويستمر لمدة 92 يوما و17 ساعة و35 دقيقة.

والانقلاب الشتوى حدث السبت 21 ديسمبر 2024، يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، ولأن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة، لذلك فإن النصف الشمالى والنصف الجنوبى يتبادلان الأماكن فى استقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التى تفصلها عن الشمس هى السبب فى حدوث الفصول الأربعة.

والقطب الشمالى كان مائل بعيدا عن الشمس فى يوم الانقلاب الشتوى ووصلت الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء، لذلك فإن جميع المواقع شمال خط الاستواء كان طول النهار أقل من 12 ساعة فى حين أن المناطق جنوب خط الاستواء كان النهار أطول من 12 ساعة.

بعد وصول الشمس أقصى نقطة جنوب السماء" ظاهريا" فى الانقلاب الشتوى سيلاحظ وكأنها تشرق من نقطة واحدة جنوب السماء لبضع الأيام قبل أن تبدأ مسارها الظاهرى باتجاه الشمال من جديد نتيجة لحركة الارض فى مدارها حول الشمس، وستبدأ بعد ذلك زيادة ساعات النهار حتى تتساوى مع ساعات الليل بحدوث الاعتدال الربيعى فى 20 مارس.

وبعد يوم الانقلاب الشتوى مباشرة تبدأ حركة الشمس تدريجياً نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها فى نصف الكرة الشمالى وتنقص فى النصف الجنوبى، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماماً على خط الاستواء حول يوم 20 من شهر مارس الاعتدال الربيعى.

وفى هذا اليوم يتساوى طولا الليل والنهار (12 ساعة لكل منهما) لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعى فى النصف الشمالى للكرة الأرضية والاعتدال الخريفى فى النصف الجنوبى.

وفى يوم الاعتدال الربيعى، تشرق الشمس فى هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب فى نقطة الغرب تماما حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فتتساوى كمية الإشعاع الشمسى على نصفى الكرة الأرضية (الشمالى والجنوبى) والذى ينتج عنه تساوى عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها 12 ساعة تقريبا.