شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه رسالة مهمة حول صعوبة التوقف المفاجئ عن شرب الكافيين والان مع تفاصيل الخبر

أكدت هيئة الدواء ، أن هناك من يواجه صعوبة في التوقف المفاجئ عن شرب القهوة (الكافيين) خلال نهار رمضان؛ ويشعر بإرهاق وصداع.

ووجهت هيئة الدواء مجموعة من النصائح الهامة لتقليل حدوث الأعراض الناتجة عن التوقف المفاجئ للكافيين والتى تتضمن :

- لا يفضل الإفطار على القهوة والحرص على تناول التمر الأول في الإفطار لتعويض السكريات التى يحتاجها الجسم.

- يجب شرب القهوة بعد الإفطار بساعتين.

- لا تسرف فى شرب القهوة في رمضان؛ لكونة يسبب الأرق ويزيد من سرعة ضربات القلب، ويمكن أن يؤدي لزيادة إدرار البول وهو ما يفقد الشخص السوائل التى يحتاجها الجسم .

- احرص على شرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف واللي ممكن يسبب الصداع.​

- تناول بعض الأدوية المسكنة مثل الباراسيتامول لتخفيف حدة الصداع.

- احرص على النوم وقت كافي.​



