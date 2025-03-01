شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: تنفيذ 56 محورا مروريا.. منها 22 فى الصعيد "صور" والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة النقل أن تنفيذ المحاور التنموية على النيل يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يونيو 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلو مترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط.

وأضافت وزارة النقل أنه قبل 2014 تم تنفيذ 38 كوبري، وفي عام 2014 تم التخطيط لإنشاء 35 محورا جديدا على النيل منها 22 محور بالصعيد، ومن 2014 وحتى الآن تم الإنتهاء من تنفيذ 18 محورا لتصبح عدد المحاور 56 محورا، وجار تنفيذ 17 محورا حتى عام 2030 ليصل إجمالي عدد المحاور إلى 73 محـورا وكوبرى.

وأشارت الوزارة أن هذه المشروعات العملاقة يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة وتوفر الآلاف من فرص العمل للشباب .



محاور النيل



محاور النيل



محاور النيل



محاور النيل



محاور النيل



محاور النيل



محاور النيل