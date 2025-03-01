شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على فتوى هاتفية من دار الإفتاء خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت دار الإفتاء المصرية بعمل خدمة هاتفية للاستفتاء عن طريق الاتصال برقم مختصر يسهل على طالب الفتوى استخدامه سواء في ذلك أن يكون المتصل من داخل البلاد أو من خارجها ويتحدث مباشرة مع أحد أمناء الفتوى المؤهلين.

- فمن داخل مصر يتم الاتصال برقم: (107).

- ومن خارج مصر من رقم: 25970400(00202) إلى رقم 25970430(00202).

(الرسائل الصوتية المسجلة):

عند اتصال السائل بخدمة الهاتف يتم استقبال مكالمته من خلال أحد موظفي مركز الاتصالات (Call Center) فيقوم بأخذ بياناته، ثم يساعده في متابعة الإرشادات الصوتية الآلية حتى يستطيع تسجيل سؤاله، ثم يعطيه النظام الآلي رقمًا سريًّا خاصًّا بسؤاله، وبعد ذلك يتم تحويل السؤال آليًّا إلى أحد أمناء الفتوى المختصين بالرد على الأسئلة الهاتفية للإجابة عنه في خلال ساعة، فإذا دخل السائل إلى الخدمة الهاتفية بعد حوالي الساعة، واتبع الإرشادات الصوتية الآلية -حيث يطلب البرنامج منه الرقم السري الخاص بسؤاله- استطاع سماع الإجابة عن سؤاله.