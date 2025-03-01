شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تبدأ استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى الكشف المبكر عن الأورام والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزارة الصحة والسكان البدء فى استخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعى في التشخيص الدقيق والكشف المبكر عن الأورام مؤكدة وأضافت وزارة الصحة والسكان : يُسهم الذكاء الإصطناعى في تطوير نظم إلكترونية متكاملة مثل "الإنذار المبكر، والتشخيص عن بعد، ورقمنة التطعيمات وإنشاء سجل طبي موحد لكل مواطن مصري، إدارة ومراقبة سلاسل الإمداد.

ومن جانبة قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الذكاء الاصطناعي يحدث تحولا كبيرأ في القطاع الصحي المصري، ويعزز جودة الرعاية الصحية عبر العديد من التطبيقات، حيث يمكنه أن يساعد فى دمج التقنيات الرقمية المتقدمة وأنظمة المعلومات الصحية القوية والحلول المبتكرة.

وتابع : استراتيجية استخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعى ستقوم بتحسين تقديم الرعاية الصحية، وتحسين استخدام الموارد، وتمكين المتخصصين في الرعاية الصحية، وضمان خدمات صحية ذات جوده لجميع المواطنين، مع مواءمة المعايير العالمية وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح أنه سيتم إنشاء نظام بيئي للرعاية الصحية، متمكن رقميا، يضمن الوصول العادل، ويعزز جودة الرعاية، ويعزز الابتكار، وينفذ تدابير الحوكمة، ويستفيد من الأفكار القائمة على البيانات لخلق مجتمع أكثر صحة ومرونة.



