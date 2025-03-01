شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 6 فلسطينيين فى سلفيت.. ومستوطنون يعتدون على سكان بالأغوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت. 6 فلسطينيين من بلدتي بروقين وكفر الديك غرب سلفيت.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بروقين، واعتقلت خمسة مواطنين، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، واقتحمت أيضا بلدة كفر الديك واعتقلت شابا بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي السياق، اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على خيام سكنية، ودمروا محتوياتها في الأغوار.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، ل"وفا"، إن مستوطنين اعتدوا على خيام عدد من العائلات الفلسطينية في النصارية، وأعطبوا إطارات أحد الجرارات الزراعية، كما دمروا بعض المحتويات، وأتلفوا كاميرات مراقبة موضوعة في المكان.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون، تجمع خلة مكحول بالأغوار الشمالية، وهددوا المواطنين وأرهبوهم.