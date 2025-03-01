بروايات الدوري وشعبة.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالأزهر..صور

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*بروايات الدوري وابن ذكوان وشعبة.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في ثاني ليالي رمضان

اصطف آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر، اليوم السبت، في الليلة الثانية من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وسط أجواء روحانية مميزة، حيث حضر آلاف المصلين من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الطلاب الوافدين من دول عدة، وقد حرص المصلون على التوافد إلى أروقة وصحن الجامع منذ وقت مبكر، حيث امتلأت الصفوف بالمصلين الذين اجتمعوا لأداء الصلاة والاستماع إلى التلاوة بمختلف القراءات.



إقبال كبير على ثانى صلاة ترويح بالأزهر الشريف



الأطفال خلال صلاة الترويح من الأزهر الشريف



الجامع الأزهر الشريف



الجامع الأزهر يكتسى بالمصليين



الجامع الأزهر

وتقدَّم المصلين فضيلةُ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر.

ورفع أذان العشاء الشيخ محمد سالم عامر، إمام القبلة بالجامع الأزهر، حيث تقام صلاة العشاء بإمامة الشيخ محمد فوزي البربري، إمام القبلة بالجامع، الذي يقرأ برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم.

وتقام صلاة التراويح بتلاوة من سورة البقرة، حيث يؤم المصلين الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قارئًا برواية الإمام الدوري عن الإمام أبي عمرو البصري، والشيخ محمد سالم عامر، إمام القبلة بالجامع الأزهر، قارئًا برواية الإمام ابن ذكوان عن الإمام ابن عامر الشامي، والشيخ رضا رمضان عبد الموجود، مدرس القراءات بمنطقة المنيا الأزهرية، قارئًا برواية الإمام شعبة عن الإمام عاصم. أما صلاة الشفع والوتر، فيتقدم لإمامة المصلين الشيخ محمد فوزي البربري، الذي يؤمّ كذلك صلاة الفجر.

وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.



إمام وخطيب الجامع الأزهر خلال صلاة الترويح



جانب من الصلاة



خشوع أثناء الصلاة

ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقرآت قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.



صلاة الترويح أول أيام شهر رمضان من الأزهر الشريف



صلاة الترويح من الجامع الأزهر الشريف



صلاة الترويح من الجامع الأزهر



صلاة العشاء والترويح من الجامع الأزهر



صلاة العشاء



ضيوف مصر خلال صلاة الترويح من الأزهر الشريف