شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة غير مسبوقة لإذاعة القرآن الكريم فى رمضان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، لتقديم خريطة جديدة لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة ابتداءً من اليوم 1 رمضان.

علي صعيد خريطة الأذان

1- ضم أذان الشيخ مصطفي إسماعيل والشيخ نصر الدين طوبار إلى قائمة الأذان، ليصبح بصوت 9 مؤذنين.

2- يكون أذان المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت.

علي صعيد خريطة التلاوة:

1- (18) تلاوة للشيخ مصطفي إسماعيل تذاع لأول مرة.

2- تلاوات للشيخ محمد رفعت تعود إلي عام 1934 ، لم تتم إذاعتها من قبل مر 91 عاما على تسجيلها.

3- بث تلاوات نادرة لم تذع من قبل للشيخ طه الفشني، والشيخ كامل يوسف البهتيمي.