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شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة غير مسبوقة لإذاعة القرآن الكريم فى رمضان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالسبت، 01 مارس 2025 08:15 م
تستعد الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، لتقديم خريطة جديدة لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة ابتداءً من اليوم 1 رمضان.
علي صعيد خريطة الأذان
1- ضم أذان الشيخ مصطفي إسماعيل والشيخ نصر الدين طوبار إلى قائمة الأذان، ليصبح بصوت 9 مؤذنين.
2- يكون أذان المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت.
علي صعيد خريطة التلاوة:
1- (18) تلاوة للشيخ مصطفي إسماعيل تذاع لأول مرة.
2- تلاوات للشيخ محمد رفعت تعود إلي عام 1934 ، لم تتم إذاعتها من قبل مر 91 عاما على تسجيلها.
3- بث تلاوات نادرة لم تذع من قبل للشيخ طه الفشني، والشيخ كامل يوسف البهتيمي.
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