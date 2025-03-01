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خريطة غير مسبوقة لإذاعة القرآن الكريم فى رمضان.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

السبت، 01 مارس 2025 08:15 م

تستعد الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، لتقديم خريطة جديدة لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة ابتداءً من اليوم 1 رمضان.

علي صعيد خريطة الأذان
1- ضم أذان الشيخ مصطفي إسماعيل والشيخ نصر الدين طوبار إلى قائمة الأذان، ليصبح بصوت 9 مؤذنين.
2- يكون أذان المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت.

علي صعيد خريطة التلاوة:
1- (18) تلاوة للشيخ مصطفي إسماعيل تذاع لأول مرة.
2-  تلاوات للشيخ محمد رفعت تعود إلي عام 1934 ، لم تتم إذاعتها من قبل مر 91 عاما على تسجيلها.
3- بث تلاوات نادرة لم تذع من قبل للشيخ طه الفشني، والشيخ كامل يوسف البهتيمي.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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