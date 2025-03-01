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مع بدء أولى أيام شهر رمضان المبارك استعدت مصر للطيران- الناقل الوطني المصري لتقديم خدماتها المعتادة لركابها خلال الشهر الكريم واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الشهر بما يتناسب مع أجوائه ورغبات عملاء الشركة حول العالم، وانطلاقا من روح هذا الشهر الفضيل حرصت مصر للطيران على إضفاء الأجواء الرمضانية وتقديم الوجبات الرمضانية التي يتميز بها شهر رمضان على متن الطائرات خلال أوقات الإفطار والسحور أو في قاعات وصالات كبار الزوار لمختلف المسافرين، وسيعلن أفراد طاقم الضيافة عن موعد أذان المغرب عندما يحين على متن الطائرات.

وقالت مصر للطيران في بيان لها، إنه وبهذه المناسبة حرصت على تقديم تجربة سفر مميزة وفريدة لعملائها خلال شهر رمضان المبارك تراعي احتياجات عملائها الصائمين في مختلف مراحل رحلاتهم مع بذل كل الجهد لجعل الرحلات أكثر يُسراً وسلاسة، وكذلك لتيسير سفر ووصول المعتمرين بما يسهل عليهم أداء مناسك العمرة ومشقة فريضة الصوم.

ويمكن للمسافرين خلال شهر رمضان الكريم، الاستمتاع بالنظام الترفيهي على أسطول طائرات مصر للطيران والذي يقدم باقة من البرامج الدينية وأفلام وثائقية تعرض كل ما يتناسب ويتوافق مع أذواق ورغبات العملاء في هذا الشهر الكريم، فضلاً عن القنوات المخصصة للأطفال والبرامج التليفزيونية والإذاعية الأخرى الخاصة بتلاوات عطرة من القرآن الكريم.

وحرصًا من مصر للطيران – الناقل الوطني المصري على مشاركة عملائها المناسبات المختلفة، احتفلت مع المسافرين بقدوم شهر رمضان من خلال تقديم الهدايا التذكارية للمسافرين داخل صالة السفر وعلي متن الطائرة، وأعرب المسافرون عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة، وقدموا الشكر لمصر للطيران.



مصر للطيران تشارك المسافرين الاحتفال بشهر رمضان المعظم



مصر للطيران تشارك المسافرين الاحتفال بشهر رمضان المعظم