شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان فى المنوات حاجة تانية.. الأهالى حولوا الشوارع للوحة فنية والان مع تفاصيل الخبر

بجداريات فنية مبهجة تسر الناظرين، استقبل أهالي منطقة الجمعية في قرية المنوات بمحافظة الجيزة، شهر رمضان، بتزيين واجهات الشوارع ليكون الشهر الكريم مبهجا ومختلفا.

وقال جمعة صديق بلصه، الخطاط والرسام الذي شارك في تنفيذ الفكرة بفنه، إن الأهالي زينوا شوارعهم بالجهود الذاتية، وذلك بتعليق الفوانيس والأنوار والزينة وتجميل المنازل بعبارات رمضانية مبهجة ورسومات لشخصيات كرتونية شهيرة محفورة في ذاكرة الصغار والكبار، فرحة بقدوم رمضان.

وأضاف خلال حديثه لـ"الخليج 365"، أن شباب المنطقة قرروا استقبال شهر رمضان بشكل مختلف بالرجوع للأجواء الريفية التراثية القديمة والاستعانة ببعض الشخصيات الكرتونية ورسمها على الحوائط بشكل لافت لتعريف الأطفال بذكريات رمضان القديمة، التي ارتبطت في المخيلة الشعبية بهذا الشهر المبارك.

وتابع أن جداريات الشارع شملت آيات قرآنية، وعبارات مرتبطة بالشهر الكريم، منها "أهلًا رمضان، ومرحب شهر الصوم"، ورسومات متنوعة لشخصيات كرتونية، أبرزها بوجي وطمطم، وبكار، ورشيدة، وقلبظ، والمسحراتي، وبائع الفول، بالإضافة إلى الطبلة، ومدفع رمضان.

وقال إن جميع أبناء القرية ساهموا في تنفيذ الفكرة، كلٌ حسب مقدرته وإمكانياته، فمنهم من ساهم ماديًا بشراء الأدوات والخامات، ومنهم من ساهم بالمجهود بتنفيذ أعمال التجميل والتزيين، فيما اهتمت عدد من العائلات بتقديم المشروبات والمأكولات للشباب المشاركين في تنفيذ أعمال التجميل والتزيين.

وأضاف أن الفكرة لاقت قبولًا كبيرًا في القرية ونالت إعجاب أهالي القرى المجاورة، مشيرًا إلى أنهم أكملوا أعمال تجميل الشوارع بتعليق الزينة الورقية والبلاستيكية والفوانيس، لتضفي شكلًا جماليًا للمنطقة طوال الشهر الكريم.



أحد أبناء قرية المنوات



أحد أهالي القرية



أحد أهالي قرية المنوات



أحد أهالي منطقة الجمعية



أطفال المنوات



أطفال قرية المنوات



أطفال قرية المنوات في محافظة الجيزة



أهالي المنوات



أهالي المنوات يجملون الشوارع بالرسومات



أهالي قرية المنوات



أهالي قرية المنوات بالجيزة



أهالي قرية المنوات في الجيزة



أهالي-منطقة-الجمعية-في-المنوات-(2)



أهالي-منطقة-الجمعية-في-المنوات



تجميل-المنازل-(2)



تجميل-المنازل



جمعة-صديق-الخطاط-والرسام



شباب-قرية-المنوات



شوارع-المنوات



فرحة-الأطفال



فرحة-الأطفال-بالرسومات



فرحة-الأطفال-بالرسومات-والزينة



فرحة-الأطفال-بالزينة



فرحة-الأطفال-بشهر-رمضان



قرية-المنوات



كريم-الشريف-صاحب-فكرة-تجميل-الشوارع



منطقة-الجمعية-بعد-أعمال-التجميل