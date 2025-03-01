شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تقاليع المخلل في رمضان.. مكرونة مخللة وفاصوليا ولوبيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا من منطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية، مع اقدم بائعي المخللات ، الذي يقوم بتجهيز المخللات من المكرونة والبطاطس والفاصوليا والجزر والطرشي البلدي والفلفل والبنجر مع الدقة المكونة من الفلفل والشطة الحار.

قال رمضان فلفل ، بائع مخللات ،انه يعمل في المهنة منذ سنوات واشتهر بارتداء البالطو الأبيض وقفاز، حتى أطلق عليه المواطنون دكتور المخلل، وأنه يتميز بتجهيز جميع أنواع المخللات، وخاصة المفيد منها لبعض الأمراض، حيث يحتوى على المغذيات اليومية الأساسية مثل الفيتامينات والحديد والمنجنيز والنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

وأضاف رمضان فلفل لـ"الخليج 365"، أنه يصنع المخللات المختلفة مثل المكرونه المخلل ،وتصنع من مكرونة مستوردة ،يقوم بتجهيزها علي درجة حرارة متوسطة، ووضع عليها التوابل والخلطة، وعليها إقبال في الإسكندرية، وكذلك هناك الفاصوليا والبطاطس التي يتم سلقها ووضع عليها خلطة المخلل.



اقبال علي شراء المخلل اول ايام شهر رمضان



أنواع مختلفة من المخلل في الإسكندرية