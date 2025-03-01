شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية ضمن جهود التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عن توقيع بروتوكول، تعاون لتوزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة توزيع مليون كرتونة غذائية على مستوى الجمهورية، فى إطار الجهود لتعزيز المسؤولية المجتمعية والمشاركة فى دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو مجلس أمناء التحالف الوطنى وسفير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إن التعاون يستمر فى تقديم الدعم للعديد من الأسر المصرية فى مختلف المحافظات، موضحًا أن فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها سينطلقون خلال أيام الشهر الكريم لتوزيع المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، وصولًا إلى منازلهم فى القرى والنجوع.

وتركز المبادرة على دعم فئات بعينها، من بينها المرأة المعيلة، كبار السن غير القادرين على العمل، الأسر التى تضم أفرادًا من ذوى الهمم، بالإضافة إلى الأطفال فى دور الأيتام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما تحرص على الوصول إلى المناطق الحدودية مثل : حلايب وشلاتين، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادى الجديد، البحر الأحمر، الواحات، ومحافظات جنوب الصعيد.