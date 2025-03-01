أخبار مصر.. الطقس غدا.. استمرار ارتفاع الحرارة والعظمى بالقاهرة 23 درجة

شددت المديريات التعليمية على متابعة انتظام الدراسة وحضور الطلاب والمتغيبين عن الدراسة خلال شهر رمضان المبارك، مشددة على أهمية انتظام الدراسة بشكل كامل ومحاسبة الطلبة الذين يتجاوزون نسب الغياب المقررة قانونا، كما أكدت المديريات على أن طابور الصباح فى المدارس التى تعمل فترة دراسية واحدة وبنظام اليوم الكامل من الثامنة صباحا أما المدارس التى تعمل فترتين دراسيتين صباحية ومسائية تبدأ الفترة الأولى أو الصباحية من السابعة والربع صباحا، حيث أن مدة الحصة ما بين 40 و45 دقيقة حسب طبيعة كل مدرسة على أن يراعى انتهاء اليوم الدراسي فى الرابعة عصراً بالمدارس ذات الفترتين والواحدة ظهرا للمدارس ذات الفترة الواحدة، موضحة أنه وفق التعديلات الجديدة، تدأ الدراسة في المدارس ذات الفترة الواحدة من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 1:30 ظهرًا، أما المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 7:15 صباحًا حتى 11:40 صباحًا، بينما تمتد الفترة المسائية من 11:45 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.

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