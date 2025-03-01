شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الطقس غدا.. استمرار ارتفاع الحرارة والعظمى بالقاهرة 23 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
نشاط مكثف للرئيس السيسى خلال النصف الثانى من فبراير
خلال النصف الثانى من فبراير 2025، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعديد من الأنشطة والزيارات والاجتماعات، حيث اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، وزير الخارجية، وذلك بمقر مجلس الوزراء، لبحث واستعراض ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة التى ستعرض على القمة العربية، وحضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ومن الجانب الفلسطيني الدكتور وائل زقوت، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والسفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية.
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم السبت، د. محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك لبحث آخر التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والمستجدات في الضفة الغربية وغزة.
حدَّد الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدَّد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ 30 جنيهًا لهذا العام.
أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة زيارة للعاصمة الإريترية أسمرة، يوم الجمعة ٢٨ فبراير، التقى خلالها مع أسياس أفورقى رئيس إريتريا، حيث نقل خلالها رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أسياس أفورقى بشأن تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها فى مختلف المجالات، فضلاً عن عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين.
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن توفير 24 فرصة عمل لكوادر مصرية في مجال التدريس، بحسب التخصصات المرفقة في الإعلان المرفق في هذا البيان، وذلك للعمل بإحدى الدول الخليجية، برواتب تعادل 49 ألف جنيه مصري كل شهر.
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم على المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسى المقبل 2025، 2026.
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سن التقدم على رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية IPS، للعام الدراسى المقبل، موضحة أن السن يبدأ من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم واحد ويكون موعد حساب سن الطفل المتقدم في 1 أكتوبر 2025.
شددت المديريات التعليمية على متابعة انتظام الدراسة وحضور الطلاب والمتغيبين عن الدراسة خلال شهر رمضان المبارك، مشددة على أهمية انتظام الدراسة بشكل كامل ومحاسبة الطلبة الذين يتجاوزون نسب الغياب المقررة قانونا، كما أكدت المديريات على أن طابور الصباح فى المدارس التى تعمل فترة دراسية واحدة وبنظام اليوم الكامل من الثامنة صباحا أما المدارس التى تعمل فترتين دراسيتين صباحية ومسائية تبدأ الفترة الأولى أو الصباحية من السابعة والربع صباحا، حيث أن مدة الحصة ما بين 40 و45 دقيقة حسب طبيعة كل مدرسة على أن يراعى انتهاء اليوم الدراسي فى الرابعة عصراً بالمدارس ذات الفترتين والواحدة ظهرا للمدارس ذات الفترة الواحدة، موضحة أنه وفق التعديلات الجديدة، تدأ الدراسة في المدارس ذات الفترة الواحدة من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 1:30 ظهرًا، أما المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 7:15 صباحًا حتى 11:40 صباحًا، بينما تمتد الفترة المسائية من 11:45 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.
شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت 1 مارس 2025، استقرارًا نسبيًا قرب المستويات الحالية، وسط تداولات هادئة وتأثر محدود بالتقلبات العالمية، وجاءت أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر عيار 24 مستوى 4611.43 جنيه.
سعر عيار 21 يسجل 4035.00 جنيهًا.
سعر عيار 18 يسجل 3458.57 جنيه.
سعر عيار 14 يسجل 2690.00 جنيهًا.
الجنيه الذهب سجل 32,280 جنيهًا.
قضت محكمة قصر النيل، بمعاقبة مطرب المهرجانات حمو بيكا بالحبس سنة مع النفاذ وغرامة 500 جنيه بتهمة حيازة سلاحين أبيض.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد 2 مارس 2025 الموافق 2 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.
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