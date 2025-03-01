شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

تقدم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بالتهنئة وأطيب تمنياته لجميع المجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم مع بداية شهر رمضان المبارك.

وقال وفقا لبيان وزعته السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم إن شهر رمضان وقت للتجديد والتأمل والخدمة والكرم في العقيدة الإسلامية. وهو أيضًا وقت تجتمع فيه المجتمعات للاحتفال بالإفطار بروح من القرابة والسلام."

وقد أعلنت غالبية الدول العربية والإسلامية، أمس الجمعة، أن اليوم هو أول أيام شهر شهر رمضان المبارك، حيث تحرت السعودية وقطر وعمان والإمارات وقطر والإمارات والأردن والكويت وسوريا والعراق وفلسطين،وغيرها رؤية الهلال، وثبتت الرؤية .

كما أعلنت كل من إندونيسيا وأستراليا ثبوت رؤية الهلال ليصبح اليوم السبت، أول أيام رمضان فأعلن مجلس الأئمة الفيدرالى فى استراليا، اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان الكريم فى استراليا.

ونظرًا لاختلاف المناطق الزمنية، فإن إمكانية رؤية الهلال قد تختلف بين دولة وأخرى، ما قد يؤدى إلى تفاوت فى موعد بدء شهر رمضان، فقد أعلنت ماليزيا تعذر رؤية هلال شهر رمضان الكريم وأن غدا الأحد هو غرة الشهر المبارك، كما أعلنت بروناى وباكستان أن الأحد هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تعذر رؤية هلال رمضان.