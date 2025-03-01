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شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة اللاتينية يترأس صلوات المسبحة الوردية من أجل شفاء البابا فرنسيس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - بتول عصامالسبت، 01 مارس 2025 02:44 م
ترأس، المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلوات المسبحة الوردية، التي نظمتها لجنة الشباب بالمطرانية، من أجل شفاء قداسة البابا فرنسيس، وذلك ببازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة، حيث يتلقى الأب الأقدس العلاج، بمستشفى جيميلي، بروما.
شارك في الصلاة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأخوات الراهبات، وعدد من للمؤمنين، الذين صلوا رفعوا صلواتهم إلى الله، لشفاء للبابا فرنسيس.
ونقل راديو كندا عن بيان الفاتيكان أنه بعد أيام من التفاؤل الحذر بشأن تطور حالته الصحية، عانى البابا البالغ من العمر 88 عاما من إنذار جديد الليلة الماضية مع "نوبة معزولة من التشنج القصبي" و"تدهور مفاجئ في حالته التنفسية"، الأمر الذي تطلب "تهوية ميكانيكية غير جراحية".
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