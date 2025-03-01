شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزارة الزراعة تطرح السمك البلطى بـ 70 جنيهًا للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى السمك البلطى فى المعارض والمنافذ التابعة بسعر 70 جنيهًا للكيلو، وذلك فى إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين على مدار شهر رمضان وتخفيض أسعار السلع 30% عن الأسواق.

من جانبه، قال وزير الزراعة إنه يتم توفير السلع من خلال منافذها الثابتة والمتحركة فى كافة المحافظات بالإضافة إلى معارضها المنتشرة على مستوى الجمهورية والتى تبلغ 14 معرضا، مشيرا إلى الوزارة توفر السلع الأساسية بتخفيضات من 20 إلى 30% وبجودة عالية بالحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء.

وأضاف وزير الزراعة أن المنافذ توفر كل السلع التى يحتاجها البيت المصرى من منتجات الهيئات التابعة للوزارة وكذلك بعض شركات القطاع الخاص مشيرا إلى أن وزارة الزراعة بها أكثر من 33 منفذا متحركا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلًا عن 274 منفذا ثابتا بالمحافظات، تم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة.

ووجه وزير الزراعة باستمرار ضخ السلع فى المعرض على مدار شهر رمضان والبيع بالأسعار المعلنة، مشيرًا إلى أن هذه المعارض سوف تستمر إلى ما بعد شهر رمضان.