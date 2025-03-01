شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الإسكندرية تفتتح منفذ لمنتجات الإصلاح الزراعى بميدان المنشية والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت مديرية زراعة الإسكندرية، منفذ منتجات الإصلاح الزراعى فى ميدان المنشية أكبر ميادين محافظة الإسكندرية خلف النصب التذكارى للجندى المجهول، وذلك بالتعاون مع المحافظة وحى الجمرك والجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي.

وقام الدكتور إبراهيم قاسم وكيل زراعة الإسكندرية، بالمرور على منافذ وزارة الزراعة لمتابعة مدى توافر السلع بها، موجهًا كافة مديرى الإدارات الزراعية بالمرور الدورى على منافذ الإدارات لمتابعة السلع الغذائية واللحوم التابعة لكل إدارة .

وتابع وكيل زراعة الإسكندرية مدى توافر المنتجات داخل عدد من المنافذ، و إقبال المواطنين على السلع الغذائية المتنوعة "الخضروات، الفاكهة، الدواجن، لحوم، سلع غذائية وغيرها "، وتوافرها لتخفيف العبء عن كاهل الأسر بأسعار مخفضة وجودة عالية .

وقال اللواء أمجد سعده، مستشار وزير الزراعة، أن الوزارة تضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية فى منافذها ومعارضها بالمحافظات، مشيرًا إلى أن المنافذ تعمل على تقديم خدمات طوال العام للمواطن.

أضاف سعدة أن معارض أهلا رمضان المقامة فى جميع محافظات الجمهورية تتضمن كافة احتياجات الأسرة المصرية ومستلزمات رمضان وتنفيذا توجيهات وزير الزراعة يتم توفير السلع بتخفيضات كبيرة ويتم ضخها يوميا بجودة عالية.