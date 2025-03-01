أخبار مصر.. دار الإفتاء: 35 جنيها حدا أدنى لزكاة الفطر و30 جنيها فدية الصيام

بنك ناصر الاجتماعى يفتح فروعه لصرف معاشات شهر مارس 2025

فتتح بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة البنك فروعة المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية اليوم السبت الموافق الأول من مارس 2025، وذلك بناء على قرار الوزيرة بهدف تسهيل عملية صرف معاشات شهر مارس للعملاء، وتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

شددت المديريات التعليمية على متابعة انتظام الدراسة وحضور الطلاب والمتغيبين عن الدراسة خلال شهر رمضان المبارك، مشددة على أهمية انتظام الدراسة بشكل كامل ومحاسبة الطلبة الذين يتجاوزون نسب الغياب المقررة قانونا، كما أكدت المديريات على أن طابور الصباح فى المدارس التى تعمل فترة دراسية واحدة وبنظام اليوم الكامل من الثامنة صباحا أما المدارس التى تعمل فترتين دراسيتين صباحية ومسائية تبدأ الفترة الأولى أو الصباحية من السابعة والربع صباحا، حيث أن مدة الحصة ما بين 40 و45 دقيقة حسب طبيعة كل مدرسة على أن يراعى انتهاء اليوم الدراسي فى الرابعة عصراً بالمدارس ذات الفترتين والواحدة ظهرا للمدارس ذات الفترة الواحدة، موضحة أنه وفق التعديلات الجديدة، تدأ الدراسة في المدارس ذات الفترة الواحدة من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 1:30 ظهرًا، أما المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 7:15 صباحًا حتى 11:40 صباحًا، بينما تمتد الفترة المسائية من 11:45 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.

ذكر موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أن ترامب يدرس اتخاذ خطوات انتقامية ضد كييف بما في ذلك وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي عن مسؤول، قوله إننا مستعدون لمواصلة وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح محتجزين جدد. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 1 مارس 2025، استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت 1 مارس 2025، استقرارًا نسبيًا قرب المستويات الحالية، وسط تداولات هادئة وتأثر محدود بالتقلبات العالمية، وجاءت أسعار الذهب اليوم: سجل سعر عيار 24 مستوى 4611.43 جنيه. سعر عيار 21 يسجل 4035.00 جنيهًا. سعر عيار 18 يسجل 3458.57 جنيه. سعر عيار 14 يسجل 2690.00 جنيهًا. الجنيه الذهب سجل 32,280 جنيهًا. استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 1 مارس 2025 الطقس اليوم السبت 1-3-2025.. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار بهذه المناطق مسؤول إسرائيلى: مستعدون لمواصلة وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح محتجزين جدد

مسؤول أمريكى: ترامب يدرس اتخاذ خطوات انتقامية ضد كييف منها وقف المساعدات