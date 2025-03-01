شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. دار الإفتاء: 35 جنيها حدا أدنى لزكاة الفطر و30 جنيها فدية الصيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تحديد قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، وقيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ 30 جنيهًا لهذا العام.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
دار الإفتاء: 35 جنيها حدا أدنى لزكاة الفطر و30 جنيها فدية الصيام
حدَّد الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدَّد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ 30 جنيهًا لهذا العام.
وزير الخارجية ينقل رسالة شفهية من الرئيس السيسى إلى رئيس إريتريا
أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة زيارة للعاصمة الإريترية أسمرة، يوم الجمعة ٢٨ فبراير، التقى خلالها مع أسياس أفورقى رئيس إريتريا، حيث نقل خلالها رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أسياس أفورقى بشأن تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها فى مختلف المجالات، فضلاً عن عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين.
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن توفير 24 فرصة عمل لكوادر مصرية في مجال التدريس، بحسب التخصصات المرفقة في الإعلان المرفق في هذا البيان، وذلك للعمل بإحدى الدول الخليجية، برواتب تعادل 49 ألف جنيه مصري كل شهر.
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم على المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسى المقبل 2025، 2026.
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سن التقدم على رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية IPS، للعام الدراسى المقبل، موضحة أن السن يبدأ من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم واحد ويكون موعد حساب سن الطفل المتقدم في 1 أكتوبر 2025.
فتتح بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة البنك فروعة المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية اليوم السبت الموافق الأول من مارس 2025، وذلك بناء على قرار الوزيرة بهدف تسهيل عملية صرف معاشات شهر مارس للعملاء، وتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.المديريات التعليمية تشدد على متابعة حضور الطلاب خلال شهر رمضان
شددت المديريات التعليمية على متابعة انتظام الدراسة وحضور الطلاب والمتغيبين عن الدراسة خلال شهر رمضان المبارك، مشددة على أهمية انتظام الدراسة بشكل كامل ومحاسبة الطلبة الذين يتجاوزون نسب الغياب المقررة قانونا، كما أكدت المديريات على أن طابور الصباح فى المدارس التى تعمل فترة دراسية واحدة وبنظام اليوم الكامل من الثامنة صباحا أما المدارس التى تعمل فترتين دراسيتين صباحية ومسائية تبدأ الفترة الأولى أو الصباحية من السابعة والربع صباحا، حيث أن مدة الحصة ما بين 40 و45 دقيقة حسب طبيعة كل مدرسة على أن يراعى انتهاء اليوم الدراسي فى الرابعة عصراً بالمدارس ذات الفترتين والواحدة ظهرا للمدارس ذات الفترة الواحدة، موضحة أنه وفق التعديلات الجديدة، تدأ الدراسة في المدارس ذات الفترة الواحدة من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 1:30 ظهرًا، أما المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 7:15 صباحًا حتى 11:40 صباحًا، بينما تمتد الفترة المسائية من 11:45 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.مسؤول أمريكى: ترامب يدرس اتخاذ خطوات انتقامية ضد كييف منها وقف المساعدات
ذكر موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أن ترامب يدرس اتخاذ خطوات انتقامية ضد كييف بما في ذلك وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي عن مسؤول، قوله إننا مستعدون لمواصلة وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح محتجزين جدد.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 1 مارس 2025، استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت 1 مارس 2025، استقرارًا نسبيًا قرب المستويات الحالية، وسط تداولات هادئة وتأثر محدود بالتقلبات العالمية، وجاءت أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر عيار 24 مستوى 4611.43 جنيه.
سعر عيار 21 يسجل 4035.00 جنيهًا.
سعر عيار 18 يسجل 3458.57 جنيه.
سعر عيار 14 يسجل 2690.00 جنيهًا.
الجنيه الذهب سجل 32,280 جنيهًا.
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