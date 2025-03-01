شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: اليقظة الروحية تمنحنا رؤية أعمق في علاقتنا بالمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

ترأس رئيس الأساقفة الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات القداس الإلهى فى الخدمة الأنجليزية بكنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي، بحضور القس ماثيو اندريسون راعى الخدمة.

وقال رئيس الأساقفة فى عظته: فى عالمنا السريع الذى تسيطر عليه الضغوط اليومية والانشغالات المستمرة، قد نجد أنفسنا نعيش بشكل آلي، فيجب أن نقف ونتأمل فى حياتنا ليس فقط على المستوى الديني، بل أيضا فى علاقتنا بالمجتمع. فاليقظة الروحية لا تعنى فقط إدراك وجود الله فى حياتنا، بل تشمل أيضا الوعى بالآخرين، والتفاعل معهم بحب وسلام.

واستكمل رئيس الأساقفة: "عندما نكون أكثر انتباهًا لما يحدث حولنا، نستطيع أن نرى الفرص التى يمكن أن نكون فيها مصدر دعم وعون للآخرين، فنحوّل التحديات اليومية إلى فرص للنمو والتواصل الإنسانى العميق، فاليقظة الروحية تمنحنا رؤية أعمق للحياة، وللآخرين وتجعلنا أكثر وعيًا بقيمة كل لحظة.

واختتم رئيس الأساقفة مصليًا: "يا رب، امنحنا قلوبًا يقظة لا تغفل عن وجودك فى حياتنا، وأعينًا ترى الخير فى كل موقف، وأيدٍ ممدودة دائمًا للمحبة والعطاء، حتى نكون نورًا لمن حولنا، وشهودًا لنعمتك وسلامك فى العالم."