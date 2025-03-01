معهد بحوث ‫تكنولوجيا الأغذية يناقش استخدامات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

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نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ندوة بعنوان "استخدامات الذكاء الاصطناعى فى البحث العلمي: أدوات مبتكرة لدعم الباحثين"، فى إطار حرص المعهد على تنمية قدرات ومهارات الكوادر العاملة به من الباحثين والهيئة المعاونة على استخدام التكنولوجيا الجديدة فى البحث العلمي.

أشار الدكتور السيد شريف مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية إلى أنه فى عصر التكنولوجيا المتسارع، أصبح الذكاء الاصطناعى أداة لا غنى عنها فى مختلف المجالات، بما فى ذلك البحث العلمي.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يعمل على تحسين كفاءة الباحثين، وتسهيل عملية جمع البيانات، وتحليلها، وحتى كتابة الأوراق البحثية، مع تطور الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكان الباحثين فى مراحل الماجستير والدكتوراة، وكذلك الباحثين الأكاديميين، الاستفادة من هذه التقنيات لتسريع وتيرة أبحاثهم وتحسين جودتها.

من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن الندوة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر البحثية وتنمية مهاراتهم على استخدام الذكاء الإصطناعى فى البحث العلمى

و تم خلال الندوة استعراض 5 من أفضل البرامج القائمة على الذكاء الاصطناعى التى يمكن أن تكون عونًا للباحثين: ChatGPT، Deepseek، Mohmal، Jenni.ai، و Litmaps، وتم مناقشة مميزات كل برنامج وكيفية استخدامه فى البحث العلمي، مع تسليط الضوء على الفوائد التى يمكن أن يجنيها الباحثون من هذه الأدوات مثل تسريع عملية جمع البيانات، وتحليلها، وكتابة الأوراق البحثية، واستكشاف الأدبيات العلمية

أشار إلى أنه يجب أن يكون الباحثين على دراية بالتحديات التى قد تواجههم عند استخدام هذه الأدوات، مثل الحاجة إلى مراجعة المخرجات بعناية والتأكد من دقتها، حيث أن الذكاء الاصطناعى أداة مساعدة وليس بديلاً عن الإبداع البشرى والتفكير النقدى الذى يميز البحث العلمي.