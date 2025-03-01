شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: إتاحة تسجيل البيانات لقيد خريجى دفعة 2025 إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن إتاحة خدمة تسجيل البيانات وتحميل المستندات المطلوبة لقيد الخريجين الجدد أطباء دفعة 2025، في سجلات النقابة وترخيص مزاولة المهنة عن طريق الأطباء بأنفسهم على الموقع الإلكتروني للنقابة -على أن يقوم الطبيب بطباعة نموذج طلب الترخيص والقيد من الموقع وتوقيع الطبيب عليه بعد تسجيل البيانات علي الموقع-.

وتستعد النقابة العامة للأطباء لاستقبال الدفعة الجديدة من الأطباء حديثي التخرج، بداية من غدا الأحد، 2 مارس 2025، حيث تقوم النقابة باستخراج تراخيص مزاولة المهنة واستخراج كارنيهات الأطباء الجدد.

وأعلنت جدول الاستقبال، وهو كالآتى:

- جامعة الأزهر بنات ( 2 و 3 و 4 مارس ) أيام ( الأحد والاثنين والثلاثاء).

- جامعة الازهر بنين ( 5 و 6 مارس ) أيام (الأربعاء والخميس ).

- جامعة عين شمس ( 9 و 10 و 11 و 12 و 13 مارس ) أيام ( الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ).

- جامعة القاهرة ( 16 و 17 و 18 و 19 و 20 مارس ) أيام ( الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ).

- جامعة الجيزة الجديدة ( 23 و 24 مارس ) الأحد والإثنين

- جامعة حلوان ( 25 و 26 و 27 مارس ) (الثلاثاء والأربعاء والخميس ).

وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة ، هى:

1- طلب قيد بالجدول العام.

2- شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها إذا كانت من الخارج بعد معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات .

3- شهادة قضاء سنة إمتياز ( الأصلية ) أو ما يعادلها إذا كانت من الخارج بعد معادلتها من المجلس الأعلى للمستشفيات .

4- صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه).

5- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر لغير المصريين.

6- عدد 2 صورة فوتوغرافية.

7- سداد الرسوم المقررة بخزينة النقابة وقدرها(1200 جنيه) للمصري و300 دولار للأجنبي.