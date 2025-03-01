توزيع 50 ألف شنطة للأسر الأولى بالرعاية ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى

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أعلنت جمعية الدكتور مصطفى محمود، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن استعداداتها لاستقبال الشهر الكريم، إذ قامت بتعبئة 50 ألف شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، تأتي هذه المبادرة تزامنًا مع احتفال الجمعية بمرور 50 عامًا على تأسيسها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،



50 ألف شنطة مواد غذائية

وقال الدكتور أحمد الخربوطلي، رئيس جمعية الدكتور مصطفى محمود، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التوزيع يشمل محافظات الوجهين القبلي والبحري لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين الفعليين، مضيفًا أن الفئات الأكثر احتياجًا لا يتوجهون إلى الجمعيات والمؤسسات للإستفادة من التوزيعات في الشهر الكريم بل المستحق الحقيقي هو من لا يستطيع ان يأخذ قرار التوجه الي الجمعيات والمؤسسات، استنادًا إلى قوله تعالى: "لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا".



جمعية الدكتور مصطفى محمود

وأشار الخربوطلي إلى الدور الحيوي الذي يقوم به المتطوعون من شباب الجامعات المصرية في تنفيذ هذا المشروع، مؤكدًا أن روح العطاء والعمل الخيري متجذرة في أبناء مصر الذين يحرصون دائمًا على تقديم المساعدات للفئات المحتاجة داخل البلاد وخارجها.



الشباب المتطوعين

وفي سياق متصل، استعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية جهود التطوير المستمرة التي تقوم بها الجمعية على الرغم من التحديات والصعوبات الاقتصادية، حيث تم مؤخرًا تطوير وحدات طبية بمستشفى محمود التخصصي بالمهندسين، مثل وحدة الطوارئ والكلى الصناعي، بالإضافة إلى استكمال التشطيبات الداخلية للمستشفى الجديد في السادس من أكتوبر، إلى جانب مشروع واحة النخيل على أرض الجمعية بالوادي الجديد، والتي تبلغ مساحتها 200 فدان، مؤكدًا أن الجمعية مستمرة في تطوير باقي المراكز الطبية والمستشفيات التابعة لللجمعية لتقديم الخدمات الطبية المتميزة.



توزيع 50 ألف شنطة للأسر الأولى بالرعاية