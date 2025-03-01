شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل فى الزراعة والفنادق بالأردن براتب 390 دينارا فى الشهر .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين فى التقديم للعمل في شركة متخصصة في مجال الزراعة والفنادق بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك حتى غدا الأحد، 2 مارس 2025.

وأوضحت وزارة العمل، أن التخصصات المطلوبة، هى كالتالي:

- عدد (2) متخصصين في أعمال البلاط .

- عدد (2) متخصصين في أعمال البناء.

- عدد (2) متخصصين في أعمال الدهان .

- عدد (2) متخصصين في أعمال الطوبار "نجار مسلح".

- عدد (2) مُتخصصين في أعمال القصارة والتشطيبات.

- عدد (15) عامل فنى حدائق - مؤهل علمى متوسط على الأقل، والخبرة من 3 إلى 4 سنوات، وأن يكون لديهم المعرفة بالعمليات الزراعية في الحدائق، وسبق لهم العمل في حدائق الفنادق، أو التجمعات السكانية، أو المؤسسات الكبيرة.

- عدد (1) عامل فني نخيل، مؤهل علمى متوسط على الأقل، و الخبرة من 3 إلى 4 سنوات،وخبرة في العناية بأشجار النخيل، من تكريب، وتلقيح، وخف، وتكييس، ووقاية، والقدرة على تسلق الأشجار العالية.

- عدد (2) عامل فني زراعي، مؤهل علمى متوسط على الأقل د،خبرة في الأعمال الزراعية، التقليدية من إنتاج، وإكثار للنباتات، والعمليات الزراعية، والخبرة من 2 إلى 4 سنوات.

- عدد (2) عامل فني رى، مؤهل علمی متوسط على الأقل، والخبرة من 2 إلى 4 سنوات، ومعرفة تامة بأنظمة الرى الحديثة، وسبق له العمل في حدائق الفنادق، أو المنتجعات، أو المجمعات السكانية الكبيرة.

وذلك للعمل في أعمال تحميل وتنزيل وبناء الخِيم، مع وجود الخبرة الكافية في كل تخصص، وأن يتمتع كل منهم بصحة جيدة، ولياقة بدنية عالية.

· شروط التقديم:

- ألا تتجاوز أعمار المتقدمين 25 عامًا.

- العقد محدد المدة "سنة واحدة "، قابل للتجديد، بموافقة الطرفين.

- الراتب الأساسي 290 دينار أردني أساسي كل شهر.

· المميزات:

- الحصول على منحة علاوة تحسين معيشة قدرها 50 دينار أردني، ومنحة علاوة بدل سكن قدرها 50 دينار أردني.

- تغطية تكاليف العودة إلى مصر، كأجازة لمرة واحدة في المُدة المحددة بالعقد.

- إجازة سنوية لمدة 30 يوم في سنة التعاقد الواحدة.

- الاشتراك فى التأمين الصحى والضمان الاجتماعي.

من تنطبق عليه الشروط، يمكنه تقديم السيرة الذاتية، على البريد الإليكتروني: [email protected] ..