شكرا لقرائتكم خبر عن الإقليمى للأغذية ينظم ندوة حول العناصر الرئيسية لكتابة الأبحاث العلمية والان مع تفاصيل الخبر

نظم المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية، ندوة حول كتابة البحوث العلمية بحضور 34 باحثا من أعضاء الهيئة البحثية والهيئة المعاونة وشباب الباحثين، وذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق من أجل تعزيز الوعي وتنمية المهارات العلمية لدي الباحثين بالمركز .

تحدث محمد الشربيني مدير المركز الإقليمي عن أهمية البحوث العلمية والنشر الدولي للبحوث ورؤية المركز الإقليمي والاهتمام بالبحوث التطبيقية.

وحاضر فى الندوة الدكتورة غدير الشغبي المشرف على البحوث والمشروعات بـ المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف عن الأجزاء الرئيسية لكتابة البحث وأهمية كل جزء من هذه الأجزاء وتعريف الباحثين بطريقة كتابة الأبحاث العلمية والتي تمكنه من نشر الأبحاث في المجلات الدولية ذات معامل التأثير المرتفع.

وتناولت أيضا شرح أهم المصطلحات التي يتعرض لها الباحث عند الدخول على مواقع المجلات العلمية وموضوع فحص نسبة الاقتباس والبرامج والجهات المعتمدة لعمل هذا الفحص وكيف تؤثر نسبة الفحص على قبول أو رفض نشر البحث.

وتضمنت الندوة تعريف بكيفية كتابة الخطابات الموجهة للمحررين في المجلات عند إرسال البحث للنشر.

وفي ختام الندوة تم الإجابة علي استفسارات وأسئلة الباحثين وسوف يتم تنظيم ندوات عن كل ما يخص النشر الدولي للبحوث العلمية.