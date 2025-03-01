شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الآفات: حملات توعوية وإرشادية ورقابة على محال المبيدات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد رزق رئيس الادارة المركزية لـ مكافحة الآفات، إنه تم عقد اجتماع مع مديري عموم الإدارات المختلفة ومديري أقسام المكافحة التابعين للإدارة المركزية لمكافحة الآفات لتكثيف حملات المرور على الزراعات الشتوية والتوجيه وعقد ندوات توعية حقلية مع المزارعين لأهم الآفات المتواجدة حالياً أو المتوقع الإصابة بها خلال الفترة القادمة.

ووجه بضرورة الاجتماع مع مديري ومسئولي ومهندسي المكافحة بمديريات الزراعة المختلفة لرصد أي آفات، والتوجيه بعلاجها مباشرة والنزول الى القرى، كما وجه بضرورة تكثيف الحملات على محال المبيدات لرصد أي مخالفات في هذا الشأن.

وتابع رزق أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض قبل طرد السنابل في محصول القمح، وأيضاً بناءً على توجيهات وزير الزراعة بمكافحة الحشائش في محصول القمح حيث أتمت الإدارات المختلفة أعمال الحملة التي قامت بها الإدارة مع الجهات المعنية وتوفير المبيدات.

وأسفرت أعمال الإدارة عن المرور على محال المبيدات 421 و601 لجنة مرور على المحاصيل الحقلية و525 لجنة مرور على المحاصيل البستانية وانتهاء لجان المرور على مكافحة الحشائش في محصول القمح في 22 محافظة في 120 مركز وبدء الحملة القومية لمكافحة القوارض فى17 محافظة وتم عمل47 ندوة للمرأة الريفية عن مكافحة القوارض والتوعية باستخدام قرص الغلة في التبخير استهدفت 114 امرأة ريفية وطالبة مع إطلاق طفيل الترايكوجراما في مساحة 257 فدانا ضمن برنامج المكافحة الحيوية.

وفي ذات السياق، قامت لجنة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بالواحات البحرية وتدريب 50 طالبا على كيفية الفحص والمكافحة حيث تم التدريب لمدة 3 أيام ، كما قامت اللجنة بالمرور على منظومة الزراعة بسيوة ومرسى مطروح.