شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومها العالمى.."الحماية المدنية" درع الأمان فى مواجهة المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

فى مناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، أكد الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن هذا اليوم يمثل لحظة خاصة للاحتفاء بدور رجال الحماية المدنية في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

يأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "الحماية المدنية ضمان الأمن للسكان"، ليبرز الجهود الحثيثة التي تقوم بها أجهزة الحماية المدنية في التعامل مع الكوارث والأزمات التي تهدد حياة الإنسان وسبل عيشه.

وأشار كومان إلى أهمية تعزيز الوعي الوقائي بين المواطنين من خلال برامج توعية تهدف إلى نشر مفاهيم السلامة والوقاية، وتنظيم محاضرات وندوات تعريفية، بجانب التوعية بمخاطر الكوارث الطبيعية والصناعية.

كما دعا إلى ضرورة دعم أجهزة الحماية المدنية بالوسائل الحديثة والتقنيات المتطورة لتأدية مهامها بكفاءة، مع التأكيد على أن الحماية المدنية ليست مسؤولية حكومية فحسب، بل هي واجب مشترك بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.

وشدد على أهمية التعاون العربي لتعزيز السلامة العامة وتطوير خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث بأعلى درجات الاستعداد.