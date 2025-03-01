شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: وقف إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على خطط العمل لمديرية الطب البيطري خلال شهر المبارك، حيث تقرر وقف جميع إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر مع تعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم وتزويدها بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها والخاصة بمرافق الصرف الصحي والمياه والكهرباء.

وأكد المحافظ، أن هناك رقابة مكثفة على كافة الأسواق بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، حيث يتم تمشيطها لضبط السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة، على مدير مديرية الطب البيطرى، بضرورة تكثيف الحملات بالاشتراك مع الأحياء والمراكز ومديرية التموين ومباحث التموين والمرور على محلات الجزارة والمحال العامة وأسواق بيع الأسماك المملحة والمدخنة والثلاجات وأماكن عرض المنتجات الغذائية بنطاق المحافظة لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على سلامة المواطنين.

ووجه المحافظ، بمتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق ومعارض أهلًا رمضان لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى ومتابعة الثلاجات و أماكن عرض وحفظ و تداول المنتجات الغذائية و التي لها علاقة بالغذاء الذي يقدم للمستهلك حرصًا على سلامته.

وضمت خطط عمل المديرية خلال شهر رمضان الإشراف على جميع الأغذية و اللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات وموائد الرحمن وتكثيف الحملات لمنع إقامة أسواق أو شوادر عشوائية لعرض وبيع اللحوم نظرًا لتلوث اللحوم المعروضة بها لتعرضها لعوادم السيارات مما يشكل خطر داهم على صحة المستهلك.