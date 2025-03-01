شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير البابا تواضروس: شهر رمضان يشهد حالة من المحبة والتآخى بين أبناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

يتميز شهر رمضان المبارك بطقوسه الخاصة وفرحته الكبيرة وروحانياته العالية، الأمر الذي يشعر به كل أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين.

ويقول القمص بيشوى شارل، سكرتير البابا تواضروس الثانى للرعاية الاجتماعية، لليوم السابع، إن شهر رمضان له طابع خاص جدا للأمة العربية والوطن العربى وبخاصة في مصر، فهو شهر متميز جدا فى العديد من الأمور التى تعودنا عليها وعشناها جميعا مسلمين وأقباط في هذا البلاد، فنقضى الشهر معا بحالة من المحبة والتآخى.

وتابع في تصريحات خاصة، أنه فى أحيان كثيرة يتزامن صوم شهر رمضان مع الصوم الكبير في الكنيسة القبطية المصرية فتكون صورة جميلة وشكلا جميلا جدا أن نكون جميعا كوطن واحد ونسيج واحد نصوم جميعا كل له طقوسه الخاصة في الأصوام، ولكن إحساس أن البلد بكلها في حالة صوم يجعلنا نتقرب أكثر وأكثر إلى الله عز وجل، فطقوس رمضان موجودة عند الأقباط أيضا كمشاركة مع الإخوة المسلمين في الوطن.