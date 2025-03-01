شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالي: إعلان نتائج بطولة الغطس للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت منافسات بطولة الغطس بمجمع حمامات السباحة الأوليمبي بالنادي الأهلي فرع مدينة نصر، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري للسباحة، بمشاركة (٧٠) طالبًا وطالبة من (١٦) جامعة ، وذلك برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات،

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** بطولة مسابقة سلم متحرك:

*نتيجة الطلبة:

-المركز الأول: الطالب/ محمد أحمد سعيد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

-المركز الثاني: الطالب/ محمد أحمد عنتر الجامعة الكندية

-المركز الثالث: الطالب/ أحمد أمين حسين، جامعة مصر الدولية

-المركز الرابع: الطالب/ سيف الدين محمد سعيد، التعليم العالي

* نتيجة الطالبات:

-المركز الأول: الطالبة/ سلمي خالد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

-المركز الثاني: الطالبة/ چودي وليد، جامعة نيو جيزة

-المركز الثالث: الطالبة/ شهد أحمد سعيد، الجامعة الكندية

** بطولة مسابقات سلم ثابت:

* نتيجة الطلبة:

-المركز الأول: الطالب/ أحمد أمين حسين، جامعة مصر الدولية

-المركز الثاني: الطالب/ محمد أحمد عنتر، الجامعة الكندية

-المركز الثالث: الطالب/ محمد أحمد سعيد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

-المركز الرابع: الطالب/ سيف الدين محمد، التعليم العالي

-المركز الخامس: الطالب/ أحمد حسين عباس، جامعة حلوان

* نتيجة الطالبات:

-المركز الأول: الطالبة/ چودي وليد، جامعة نيو جيزة

-المركز الثاني: الطالبة/ شهد أحمد سعيد، الجامعة الكندية

-المركز الثالث: الطالبة/ سلمي خالد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.