شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: شهر رمضان له مكانه خاصة عندى والان مع تفاصيل الخبر

يتميز شهر رمضان المبارك بطقوسه الخاصة وفرحته الكبيرة وروحانياته العالية، الأمر الذي يشعر به كل أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين.

ويقول الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر فى تصريحات لليوم السابع، إن شهر رمضان من الأشهر الخاصة لكل المسلمين والأقباط، فنحن شعب واحد يعيش في وطن واحد وله مكانة خاصة لديه، فأول شيء أفعله في شهر رمضان أقدم التهانى لأصدقائى المقربين وأهنئهم بالشهر الكريم، وأهتم بمتابعة المسلسلات وخاصة الوطنية منها والمسلسلات التي تتعلق بأمن وسلامة مصر

وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر إلى أن الشهر له مذاقه الخاص في الإفطار والسحور، فأنا أدعى إلى مناسبات إفطار وسحور وبعض الأحيان أقوم بدعوة أصدقائى الأقباط، فكانت الهيئة الإنجيلية والطائفة ومازالت تنظم حفلات إفطار جماعية لشركائنا في الوطن، فيكون الطعام نفسه له طعم خاص ومذاق خاص.

وتابع: "في شهر رمضان الخريطة بتاعتى بتتغير بالكامل، فبكون عندى عدد من المواعيد صباحا ووقت الفطر، لما مابيكونش عندى فطار خارجى بكون في البيت، فمواعيد كلها تتغير حسب الشهر الكريم"، مضيفا أن الشهر يتمتع بالعديد من الألحان والأغاني التي أحب سماعها سواء قبل رمضان أو أثناء رمضان في المناسبات الجميلة وهو شهر نتقابل مع إخواتنا وعدد كبير من الكنائس يهتم بهذا الشهر بشكل خاص جدا، فعدد منها ينظم موائد إفطار وتكون شيقة وجيدة فكنيسة قصر الدوبارة تنظم العديد من حفلات الإفطار، وعدد من الكنائس عبر الجمهورية تنظم حفلات إفطار جماعى أيضا للقيادات السياسية والتنفيذية ورجال الدين، الأمر الذي يعمل على مد أواصر المحبة، ويدعم الوحدة الوطنية ويؤكد أننا ليسنا شعارات فقط ولكننا ممارسة أو معايشة، موضحا أن فترة العيد تكون فترة جميلة لأعيد على كل أصدقائى سواء بالتليفون أو بالرسائل أو إرسال برقيات تهنئة بالعيد.



