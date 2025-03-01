شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزى والان مع تفاصيل الخبر

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة شمال سيناء، وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، على مستشفى الشيخ زويد المركزي، ومركز رعاية طفل الشيخ زويد، ومركز طب أسرة «أبو طويلة»، ومركز طب أسرة «المساعيد» وذلك لمتابعة سير العمل ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الفريق بدأ جولته بـ مستشفى الشيخ زويد المركزي، حيث تفقد جميع أقسام المستشفى، وراجع الاستعدادات الخاصة باستقبال المرضى، وتأكد من انتظام العمل وتوافر القوى البشرية والأدوية الطبية والمستلزمات، وتم التواصل مع المديرية والجهات المختصة والتوصية بتعزيز المستشفى بأطباء فى بعض التخصصات.

وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق تواصل مع المديرية لسرعة الانتهاء من تجهيز امتداد المستشفى لتفعيل عدد 20 سرير داخلي، و4 أسرة رعاية مركزة وغرفة عمليات، كما وجه الفريق باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من أعمال تجهيز وتشغيل غرفة العزل الخاصة بقسم الاستقبال والطوارئ، كما تم التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة الكهرباء والسباكة، وخاصة في عيادة والأسنان وباقى العيادات الخارجية، وقسم الاستقبال والطوارئ.

وأوضح «عبدالغفار» أن الفريق استكمل جولته بالمرور على مركز رعاية طفل الشيخ زويد، وتفقد جميع الأقسام، وتبين عدم وجود أخصائيين طب أسرة، وتم التوجيه بضرورة توفير أطباء مدربين، كما تلاحظ عدم وجود أفراد أمن، ووجود عاملة نظافة واحدة فقط بالمركز، وتم التنبيه بضرورة توفير القوى البشرية اللازمة للمركز، بالإضافة إلى ملاحظة عدم توافر ووجود نقص في بعض أنواع الأدوية وتم التواصل مع المديرية والتوجيه بسرعة إمداد المركز بالنواقص.

واستطرد «عبدالغفار» أن الفريق استكمل جولته بالمرور على مركز طب أسرة «أبو طويلة» وتبين أثناء المرور على قسم التعقيم، أنه غير مطابق لمعايير مكافحة العدوى، إلى جانب عدم وجود مغسلة بالمركز، حيث تم توجيه مسئول مكافحة العدوى بالمديرية بالمتابعة وتلافى السلبيات، كما تلاحظ عدم توافر بعض الادوية والمستلزمات الطبية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير النواقص.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الفريق اختتم جولته بالمرور على «مركز طب أسرة المساعيد» حيث تفقد جميع الأقسام، وتلاحظ أثناء المرور صرف حصة الألبان للأمهات، مجزئة على مرحلتين في الشهر، بالرغم من توافره بالمركز، وتم التوجيه على الصيادلة بصرف الكمية كلها في زيارة واحدة دون تجزئة، كما تلاحظ وجود نواقص في بعض الأدوية، وتم التواصل مع المديرية لسرعة إمداد المركز بالنواقص، إلى جانب ملاحظة عدم وجود أفراد أمن، ونقص عمال النظافة بالمركز، فتم التواصل مع مديرية الشئون الصحية والتأكيد على ضرورة توفير فرد أمن وزيادة عدد العمال.

وذكر «عبدالغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الأساسية، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.