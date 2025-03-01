شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تستعرض جهود برامج الحماية الاجتماعية وقصص المستفيدين من الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تطلق وزارة التضامن الاجتماعي بداية من اليوم وخلال شهر رمضان الكريم نسخة جديدة من بودكاست" هنا التضامن " تحت عنوان "أبطال الحكاية”.

وسيتناول بودكاست "هنا التضامن.. أبطال الحكاية” كل يوم لقاء وحكاية مستفيد ومستفيدة من خدمات الوزارة من مستفيدي تكافل وكرامة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأبناء دور الرعاية، ومشروعات بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وغيرها من الملفات، ليسلط الضوء على قصصهم الملهمة وتجاربهم الفريدة مع برامج الوزارة ومبادراتها المختلفة.

وتأتي سلسلة أبطال الحكاية استمرارا للنجاح الذي حققه بودكاست “هنا التضامن من قلب العاصمة”، ويقدم حلقات البودكاست الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وقال الدكتور محمد العقبي انه بناءا علي توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في قنوات التواصل مع المستفيدين من خدمات الوزارة تم تنفيذ بودكاست "أبطال الحكاية"، والذي يهدف إلى تقديم محتوى متميز ومتنوع يعكس جهود وزارة التضامن الاجتماعي ومبادراتها الوطنية، ويتناول البرنامج في كل حلقة قضية مجتمعية محورية من البرامج الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي بعيون الفئات المستهدفة وتحقيق تقييم موضوعي لكل البرامج والمشروعات من خلال المستفيدين.

وزارة التضامن تستعرض برامج الحماية الاجتماعية

وزارة التضامن تطلق بودكاست أبطال حكاية لاستعراض المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية

بودكاست أبطال حكاية لاستعراض المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية