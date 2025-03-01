شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإسكان تخصص 20 قطعة أرض بمدينة شرق بورسعيد لإقامة منطقة لوجستية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء فعلياً والباقى عبر الفيديو كونفرانس، على إتاحة التخصيص لعدد 12 قطعة أرض بنشاط سكنى و8 قطع بنشاط سكنى مختلط بمنطقة الإسكان المتميز بمدينة شرق بورسعيد "سلام"، وذلك لإقامة منطقة لوجستية لخدمة الطلاب بجامعة شرق بورسعيد.

ونصت الموافقة على إتاحة التخصيص بواسطة جهاز مدينة بورسعيد الجديدة – سلام، طبقاً لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، على أن يقوم جهاز المدينة المختص بإعداد البيانات التفصيلية لقطع الأراضي المراد طرحها بعد التنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات وقطاع الشئون العقارية والتجارية لإدراجها بكراسة الشروط وطبقاً لشروط الطرح.