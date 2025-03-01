شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى نظيره الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء نظيره الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى.

وكان رئيس الوزراء قد التقي نظيره الفلسطيني مؤخرا، وأكد على دعم مصر الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولاسيما حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شدد رئيس الوزراء، على موقف مصر الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن رفض أي مقترح يتضمن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة.