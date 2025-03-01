شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء يبحث زيادة حجم التعاون مع الجانب الإيطالى فى مجالات النقل والان مع تفاصيل الخبر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الايطالي، وذلك لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي

في بداية اللقاء اشاد الوزير بعمق العلاقات المصرية الإيطالية وبالتعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات ( النقل الذكي على الطرق ومترو الانفاق والسكك الحديدية والنقل البحري ) مؤكدا على التطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.

وأكد "الوزير" ان مصر منفتحة على التعاون مع كافة دول العالم والشركات العالمية في كافة المجالات ومنها مجال النقل وخاصة وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي اهتماما كبيرا بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وخلال الاجتماع تباحث الجانبان حول المناقشات الجارية حاليا بين وزارة النقل المصرية و شركة سكك حديد ايطاليا لبحث امكانية قيام الشركة بتقديم عرض لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر وكذلك اخر المستجدات الخاصة، بالتعاون مع شركة ميرمك الايطالية في مجالات السكك المختلفة مثل توريد ماكينة فحص السكة وتطوير نظم الاشارات بخط الفردان بئر العبد واهمية قيام الشركة بإنشاء مصنع كبير لانظمة الاشارات في مصر بهدف توطين مثل هذه الصناعات

كما تطرقت المباحثات الى خط الرورو المصرى الإيطالي الذي تتواصل رحلاته بانتظام من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بإيطاليا ومنه الى اوريا والعكس.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية هذا الخط بين مصر وإيطاليا مشيرا الى انه نتاج وثمرة جهود كبيرة من الجانبين المصري والإيطالي لإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المبردة والجافة وهو ما يجسد العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين لافتا إلى أن هذا الخط البحرى يعتبر جسر صداقة مستديم وثابت بين البلدين وليس فقط خط تجاري لنقل البضائع.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير الدعوة لنائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الايطالي لزيارة مصر وعقد مباحثات مكثفة بين الجانبين بحضور المختصين لوضع خارطة طريق لاوجه التعاون المستقبلي خاصة مع حرص الجانبين على زيادة حجم التعاون في مجالات النقل المختلفة وتحقيق انطلاقة وشراكة استراتيجية في هذا المجال وهو مارحب به لنائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الايطالي والذي أكد على حرص الحكومة الإيطالية على زيادة حجم التعاون المشترك مع الجانب المصري خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.

