سن التقدم للمدارس الرسمية الدولية.. من 4 سنوات حتى 5 سنوات إلا يوم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سن التقدم على رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية IPS، للعام الدراسى المقبل، موضحة أن السن يبدأ من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم واحد ويكون موعد حساب سن الطفل المتقدم في 1 أكتوبر 2025.

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الاطفال للعام الدراسي 2025 / 2026 بالمدارس الحكومية (الرسمية/ المصرية) الدولية "IPS - ELS" فى الفترة من السبت 1 مارس 2025 وحتى الاثنين 31 مارس 2025، وذلك عبر الرابط التالي:

https://www.ips-schools.com/

وأوضحت الوزارة أنه يتم التقدم على المدارس التالية بواقع 28 مدرسة:

IPS 10th of Ramadan

IPS Alexandria

IPS Damietta

IPS Damanhour

IPS Dikirnis

IPS EI Obour

IPS El-Mokattam

IPS Faqous

IPS Fifth Settlement

IPS Heliopolis

IPS Kafr Elsheikh

IPS Mansoura

IPS Mostafa Elnahas

IPS New Administrative

IPS New Mansoura

IPS New Valley

IPS Nubaria

IPS October 1

IPS October 2

IPS October 3

IPS Port Said 1

IPS Port Said 2

IPS Rawdat El-Obour

IPS Rod El-Farag

IPS Sherouk

IPS Tanta

IPS Zahraa Nasr City

IPS El Arish