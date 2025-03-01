شكرا لقرائتكم خبر عن سن التقدم للمدارس الرسمية الدولية.. من 4 سنوات حتى 5 سنوات إلا يوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود طه حسينالسبت، 01 مارس 2025 10:32 ص
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سن التقدم على رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية IPS، للعام الدراسى المقبل، موضحة أن السن يبدأ من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم واحد ويكون موعد حساب سن الطفل المتقدم في 1 أكتوبر 2025.
تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الاطفال للعام الدراسي 2025 / 2026 بالمدارس الحكومية (الرسمية/ المصرية) الدولية "IPS - ELS" فى الفترة من السبت 1 مارس 2025 وحتى الاثنين 31 مارس 2025، وذلك عبر الرابط التالي:
https://www.ips-schools.com/
وأوضحت الوزارة أنه يتم التقدم على المدارس التالية بواقع 28 مدرسة:
IPS 10th of Ramadan
IPS Alexandria
IPS Damietta
IPS Damanhour
IPS Dikirnis
IPS EI Obour
IPS El-Mokattam
IPS Faqous
IPS Fifth Settlement
IPS Heliopolis
IPS Kafr Elsheikh
IPS Mansoura
IPS Mostafa Elnahas
IPS New Administrative
IPS New Mansoura
IPS New Valley
IPS Nubaria
IPS October 1
IPS October 2
IPS October 3
IPS Port Said 1
IPS Port Said 2
IPS Rawdat El-Obour
IPS Rod El-Farag
IPS Sherouk
IPS Tanta
IPS Zahraa Nasr City
IPS El Arish
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