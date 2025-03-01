شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يغير مواعيده اليوم ويمد ساعة إضافية مع أول أيام رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ وزارة النقل، اليوم السبت، تغيير مواعيد مترو الأنقاق، بالتزامن مع أول يوم رمضان 2025، لتناسب مواعيد العمل مع بداية شهر رمضان الكريم، وسيتم مد فترات عمل مترو الأنقاق لساعة إضافية.

مواعيد المترو فى الخطين الأول والثانى:

يبدأ الخط الأول السبت القادم العمل من حلوان للمرج الجديدة 5:15 صباحا

آخر قطار يقوم من محطة حلوان 12:15 صباحا، ويقوم ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا.

أما الخط الثاني: يبدأ عمل أول قطار من شبرا الخيمة 5:15 صباحا

يقوم آخر قطار من شبرا ومن المنيب 12:40 صباحا.

سيتم مقابلة أخر القطارات بين الخطين 1:00 صباحًا

لقاء أخر القطارات بين الخط الأول والثالث 12:30 صباحا

لقاء أخر القطارات بين الخط الثانى والثالث بالعتبة 12:30 صباحا

لقاء أخر قطار يغادر جامعة القاهرة بالخط الثالث 12:20 صباحا.

مواعيد المترو بالخط الثالث:

يتم تمديد ساعات التشغيل ساعة واحدة ليتم إغلاق المحطة فى الساعة 2:00 صباحا بدلا من 1:00 صباحا

قيام أول قطار من عدلى منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة 5:15 صباحا

قيام أول قطار من عدلى منصور اتجاه روض الفرج الساعة 5:20 صباحا

قيام أول قطار من روض الفرج اتجاه عدلى منصور الساعة 5:15 صباحا

قيام أول قطار من جامعة القاهرة اتجاه عدلى منصور الساعة 5:15 صباحا

قيام أخر قطار من عدلى منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:06 صباحا

قيام أخر قطار من عدلى منصور اتجاه روض الفرج الساعة 00:02 صباحا

سيتم قيام أخر قطار من روض الفرج اتجاه عدلى منصور الساعة 00:26 صباحا

قيام أخر قطار من جامعة القاهرة اتجاه عدلى منصور الساعة 00:23 صباحا.

ومن المقرر انتهاء الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر اتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:45 صباحا، واتجاه روض الفرج الساعة 00:41 صباحا، وانتهاء الربط مع الخط الثانى فى محطة العتبة اتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:40 صباحا، واتجاه روض الفرج الساعة 00:45 صباحا.