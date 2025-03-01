شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تطبيق المواعيد الجديدة لأتوبيسات النقل العام فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ محافظة القاهرة، اليوم السبت، تطبيق المواعيد الجديدة لأتوبيسات النقل العام بنطاق القاهرة الكبرى، بالتزامن مع بداية شهر رمضان 2025، كما سيتم تخصيص خدمات خاصة لمناطق القاهرة التاريخية ووسط البلد والمساجد الكبرى التى يقصدها آلاف المواطنين للصلاة.

مواعيد أتوبيسات النقل العام فى القاهرة رمضان 2025 يبدأ خروج 50% من السيارات الساعة 5 صباحًا، يستمر خروج باقى الأسطول 50% تدريجيًا حتى الساعة 8.30 ص، والسيارات ستعمل 10 ساعات لتغطية ذروة ما قبل الإفطار، على أن يكون آخر أتوبيس يقوم من مناطق السيدة زينب والسيدة عائشة والإمام الشافعى والإمام الليثى والأزهر الشريف ومسجد سيدنا الحسين وجامع عمرو بعد منتصف الليل.

كما سيتم تشغيل خدمة ليلية طوال شهر رمضان لتغطية المناطق ذات الطابع الدينى والتجارى، والخدمة الليلية من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 5 صباحًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب خلال الشهر الكريم، وكذلك مد سهر عدة خطوط مينى باص الخاصة للربط بين مناطق وأحياء القاهرة والأماكن الدينية.