شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة بانتظام وتقطيع الحلويات.. نصائح مهمة لتناول الحلويات فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة رانيا بسيونى قسم التغذية بمعهد الصناعات الغذائية بالمركز القومى للبحوث، أنه يعتبر تناول الحلويات جزءًا لا يتجزأ من العادات الرمضانية التقليدية حيث تعتبر الحلويات مثل القطايف والكنافة والعديد من الأطباق الأخرى مكونًا أساسيًا على موائد الإفطار. ومع ذلك، فمن المهم أن نكون واعين للتحديات الصحية التى قد ترافق هذه العادة.

وتابعت الدكتورة رانيا بسيونى فى نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث، يخشى العديد من الأفراد من تناول الحلويات فى رمضان بسبب القلق من زيادة الوزن حيث تناول كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية يمكن أن يؤدى إلى زيادة الوزن إذا لم يتم التحكم فيه بشكل صحيح. لذلك، من المهم الاعتدال فى تناول الحلويات والبحث عن بدائل صحية مثل تقليل السكر أو استخدام المكونات الصحية.

وتابعت، تعتبر الحلويات من أكبر التحديات لمرضى السكرى خلال شهر رمضان حيث ارتفاع مستويات السكر فى الدم يمكن أن يؤدى إلى مضاعفات صحية خطيرة. لذلك، يجب على مرضى السكرى اتباع نظام غذائى صارم وتجنب تناول الحلويات أو اختيار بدائل بنسب سكر منخفضة والتحكم فى حصص الطعام.

وقدمت الدكتورة رانيا بسيونى بعض النصائح التى قد تساعدك فى تناول الحلويات بشكل صحى خلال الشهر الكريم:

• قم بتقطيع الحلويات إلى قطع صغيرة قبل تقديمها، وتناول واحدة فقط أو اثنتين كحد أقصى

• استمتع بتناول الحلوى ببطء، استمتع بنكهتها وامضغها جيدًا. لا تتسرع فى بلعها حتى تصل إشارات الشبع إلى المخ قبل أن تتناول باقى قطع الحلوى.

• تناول كوبًا من الماء قبل تناول الحلوى، حيث يساعد ذلك فى زيادة شعورك بالشبع.

• احرص على اختيار الحلويات التى تحتوى على دهون أقل، مثل الكنافة المخبوزة فى الفرن بدلًا من الكنافة المقلية فى الزبد، والقطايف المخبوزة فى الفرن بدلًا من تلك المقلية فى الزيت

• استخدم الدهون الصحية فى تحضير الحلويات، مثل الزبدة الطبيعية بدلًا من السمن المهدرج

• استخدم المحليات الطبيعية مثل العسل أو الفاكهة بدلًا من السكر الصناعي

• قَـلِّل من تناول الحلويات فى رمضان واستبدلها بالفواكه الطبيعية. بدلًا من تناول الحلويات يوميًا، اكتفِ بتناولها مرتين فى الأسبوع واستمتع بالفواكه الصحية كبديل

• تجنب تناول الحلويات عند الشعور بالجوع لانها تحفز إنتاج هرمون الانسولين مما يساعد على الشعور السريع بالجوع مرة اخرى

• ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعد فى حرق السعرات الحرارية الزائدة.