شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات لتناسب الركاب فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ هيئة السكة الحديد مواعيد، اليوم السبت 1 مارس، الموافق 1 رمضان، تغيير بعض القطارات علي بعض الخطوط، ليناسب مواعيد الركاب خلال الشهر الكريم، بحيث يكون قيام قطار 1915 ( سياحي ) القاهرة / المنصورة ليقوم من محطة القاهرة الساعة 15:20 ويصل محطة المنصورة الساعة 17:40 طبقاً.

كما سيتم وقوف قطار رقم 3017 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع ، وسيتم تعديل جدول مسير قطار 586 / 587 ( مكيف ) الإسكندرية / المنصورة وجدول مسير قطار 63 ركاب طنطا / المنصورة، وسيتم قيام قطار 925 ( مكيف ) القاهرة / طنطا، من محطة القاهرة الساعة 18:45 ويصل محطة طنطا الساعة 20:10 .



كذلك سيتم وقوف قطار 297 اكسبريس ( طنطا / المنصورة ) بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط تراب ، وتأخير قيام قطار 268 ركاب ( المنصورة / طنطا ) ليقوم من المصنورة الساعة 13:25 بدلاً من الساعة 13:00 ليصل طنطا الساعة 14:55 بدلاً من الساعة 14:35، وتعديل ميعاد قطار 134 / 147 ركاب ( الفيوم / الجيزة والعكس )، وإيقاف تشغيل قطارى ( 2026 / 2027 ) تالجو القاهرة / الإسكندرية والعكس لحين صدور تعليمات أخرى .



مواعيد القطارات فى رمضان



مواعيد القطارات فى رمضان



مواعيد القطارات فى رمضان



مواعيد القطارات فى رمضان



مواعيد القطارات فى رمضان



مواعيد القطارات فى رمضان