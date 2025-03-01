شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السعدى: احتفالية المتحف الكبير فرصة لتسويق مصر سياحيا واقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد السعدى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على افتتاح المتحف المصرى الكبير، إن الاحتفالية فرصة لتسويق أشياء أخرى، وتسويق مصر سياحيا واقتصاديا، ونظهر للعالم إمكانيات مصر السياحية والتنوع وعظمة الشعب المصرى وتاريخه.

وأضاف محمد السعدى، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، على قناة on، أن الحمل على المتحدة والمسؤولية كبيرة والدولة كلها مشاركة فهو حدث الدولة كلها، وجميع الوزارات ممثلة فيه.

ولفت محمد السعدى إلى أن جميع عناصر العمل مصرية، ومصر بها صناعة الأفلام والمحتوى والصورة والفكرة، والزى والموسيقى.