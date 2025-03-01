شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية تهنئ المصريين بالخارج بشهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أبناء الوطن فى كل مكان من العالم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.



وبعث نائب وزير الخارجية السفير نبيل حبشى ببرقية تهنئة إلى المصريين حول العالم جاء فيها : "الأخوة والأخوات الأعزاء ، أبناء الوطن فى كل مكان من العالم ، من مصر أرض المحروسة ، أتقدم إليكم بخالص التهئة بحلول شهر رمضان المبارك ، أعاده الله عليكم وعلى وطننا الحبيب بكل الخير والبركات".



وأكد السفير نبيل حبشى مواصلة التواصل مع المصريين بالخارج عبر كل الوسائل، مجدداً دعوته لهم بالمشاركة بأكبر عدد ، فى النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج يومى ٣ - ٤ أغسطس ٢٠٢٥ ، الذى سيعقد هذا العام على مستوى رفيع، وبمشاركة واسعة من الوزراء والمسئولين.



وشدد على الاستمرار فى العمل مع كل جهات الدولة لتلبية كل ما يطمحون إليه، مضيفاً :"حققنا خلال الفترة الأخيرة العديد من الخطوات التى تحقق صالح المصريين بالخارج ومصالح الوطن أيضاً ، ولعل أحدثها إطلاق مبادرة (بيتك فى مصر) والاتفاق على مبادرة (مزرعتك فى مصر)، وجارى العمل على مبادرة (حسابك البنكى فى مصر)، وقطعنا خطوات من أجل الكثير مما تم طرحه من قضايا فى مجالات كالتعليم والتأمينات وجوازات السفر وبطاقات الرقم القومى والتحويلات المصرفية وغير ذلك".